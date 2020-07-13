Meclis’ten ‘Geçiş hakkı’ deklarasyonu

Cumhuriyet Meclisi, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının imzası ile ortak bir deklarasyon yayınladı.

Deklarasyonda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulanmasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığının gözlemlendiği belirtildi, bu yaklaşıma son verilmesi çağrısı yapıldı.

Deklarasyon şöyle:

“1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusunda salgın öncesindeki duruma geri dönmesi konusunda derhal gereken inisiyatifi alması konusunda çağrı yapar.”