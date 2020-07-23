Meclis’te ‘emek’ tartışması

‘Emeği savunan bir partisiniz, emeğe saygınız olsun bari’ diyen UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Doğuş Derya arasında sert tartışmalar yaşandı.

“Herkes haddini bilecek. Emekten bahsetmek size düşmez. Hükümet pazarlığı yapacağına Genel Kurula getirin bakanlarınızı” diyen Doğuş Derya, Hasipoğlu’nun CTP’ye yönelik ‘emek’le ilgili ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

Yeniden kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “CTP’ye yönelik konuşmaktan sizi men ederim. Sizin ne haddinizdir, ne de hakkınızdır” dedi, Hasipoğlu’na önce kendi arkadaşlarının komitenin emeğine saygı göstermesini sağlaması gerekliliğine vurgu yaptı.

“Memleket krizin içinde ortada Hükümet yok. Memleket krizin içinde, anlaşmamıza rağmen kararnamelerin Meclis’e geldiği yok” dedi.

Konuşmaların ardından Muhalefet Genel Kurulu yine terk etti.

Nisap olmadığı için Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi.

10 dakikalık aranın ardından nisap yoklaması yapılan Meclis Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı olmadığı için kapandı