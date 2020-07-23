"Meclisi yok hükmünde sayamazlar"

Hükümet’in Meclis’te olmamasını protesto eden dört muhalefet partisi Meclis'te açıklama yaptı, hükümetin meclise olan ilgisizliğine tepki gösterdi.

Bugün toplanan ve az sayıda UBP- HP Milletvekili’nin katıldığı Meclis’te nisap sıkıntısı yaşanmış, muhalefet partileri bunu protesto etmek için Genel Kurul’u terk etmişti.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "Hem ekonomi hem de sağlık açısından kriz dönemindeyiz. Yönetime en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde hükümet ortaklarının bir biri ile didişmekten başka iş yapmadığını görüyoruz. Hükümet hem ekonomide, hem de sağlıkta ciddiyeti, sorumluluğu ve basireti ortaya koyamadı" dedi.

Meclis’i boykot ettiklerini belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hükümet biraz daha ciddi olmalı, ya tamam, ya devam demeli” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis’te bulunması gereken hükümet yetkililerinin olmadıklarını, muhalefetten de herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti, muhalefetin Hükümetmiş gibi Genel Kurul’da bulunduğuna işaret etti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, pandemi sürecinde Hükümet’e destek ve birlik gösterdiklerini ifade etti. Ana muhalefetin de önerisi ile Meclis’in çalıştırılması adına adım attıklarını belirten Çeler, "hükümet ortaklarının kendi arasındaki sorunlar nedeniyle Meclis çalışmalarını sekteye uğradığına" işaret etti.

Erhürman: “Meclis’i yok hükmünde kılmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz”

CTP Genel Başkanı yaşanan süreçte sorumlu davranarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti, bu süreçte de Hükümet’in üzerine düşen görevleri yapmadığına işaret etti.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Bugün yapmazsanız bu olacak dediğimiz her şeyi yaşamaya başladık. Gelin görün ki hem ekonomik, hem de sağlık açısından bir kriz dönemindeyiz, yönetime en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Hükümet ortaklarının birbiri ile didişmekten başka hiçbir iş yapmadığını görüyoruz.

İnsanlar 2. Ekonomik yardım paketi ile yapılacak yardımları beklerken, Hükümet sergilemesi gereken basireti ortaya koyamadı.

Biz Meclis’in yaz aylarında da çalışmasını önerdik. Yasa Gücünde Kararnameleri geçirelim dedik, Meclis’e gelen Kararname sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Burada da sergilemesi gereken sorumluluğu sergilemiyorlar. Meclis çatısında bulunan milletvekili ve bakanlar da salına girmiyorlar. Muhalefet buna tepki gösterip dışarıya çıkıyorlar, muhalefetle bunu konuşmadıkları gibi, Meclis Salonu’na da girmiyorlar.

Pandemi Hastanesi gibi yılan hikayesine dönen bir İmar Planı var. Bu kaosu ortadan kaldırmak yerine, birbirleriyle didişmeye devam ediyorlar. Ülkede yok hükmünde olan bir hükümet var. Bugünkü tavırları ile Meclis’i de yok hükmünde kılmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz, verdirmeyiz. Bir an önce Hükümet’in silkinip kendine gelmesi gerekiyor, muhalefet partileri olarak biz buna izin vermeyeceğiz"

Arıklı: “Hükümet desteğimizi elinin tersi ile itti”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hükümet’e jest olsun diye ana muhalefet CTP’nin önerisi ile pandemi sürecinde kaybedilen 2 ayı telafi edebilmek adına ‘olağanüstü birleşimlerle’ Meclis’i çalıştırma adımı attıklarını ama Hükümet’in bu desteği elinin tersi ile ittiğini kaydetti.

Bu nedenle bugün Meclis’i boykot ettiklerini belirten Arıklı, “Hükümet biraz daha ciddi olmalı, ya tamam, ya devam demeli” şeklinde konuştu.

Ataoğlu: “Muhalefet Hükümet gibi, hazır”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis’te bulunması gereken hükümet yetkililerinin olmadıklarını, muhalefetten de herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirtti, muhalefetinse Hükümetmiş gibi Genel Kurul’da bulunduğuna işaret etti.

Ataoğlu, kamu oyunu bilgilendirme adına bu basın toplantısının düzenlendiğini belirtti, seçim yasaklarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 3 meclis birleşimine de katılım temennisini belirtti.

Çeler: “Hükümet iç savaşlarını bıraksın, Hükümet olduğunu hatırlasın”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, pandemi sürecinde Hükümet’e destek ve birlik gösterdiklerini ifade etti. Ana muhalefetin de önerisi ile Meclis’in çalıştırılması adına adım attıklarını belirten Çeler, hükümet ortaklarının kendi arasındaki sorunlar nedeniyle Meclis çalışmalarını sekteye uğradığına işaret etti.

Hükümet’e iş savaşlarını, laf kavgalarını bırakıp Meclis’e gelmesi çağrısında bulunan Çeler, “Önce Hükümet, Hükümet olduğunu hatırlasın, Meclis’in çalışmasına değer versinler” dedi.