Meclis’e devamsızlığa Yasa Önerisi hazırlığı:“1 ay katılmayanların vekilliği düşecek”

Meclis’te devamsızlığı alışkanlık haline getiren milletvekillerine yönelik bir yasa önerisi hazırlanıyor. Öneriye göre bir vekil bir ay süresince izinsiz veya özürsüz Genel Kurul toplantısına katılması halinde vekilliği düşecek. Devamsızlıkta da ödenek kesintisine gidilecek.

Halkın Partisi milletvekilleri Mesut Genç ile Gülşah Sanver Manavoğlu Meclis iç tüzüğünde değişiklik önerisinde bulunacak.

“Bir milletvekilinin görevinin yasama yapmak ve Meclis çalışmalarına katılmak”

BRT’de yayımlanan Birinci Boyut’a konuk olan HP İskele Milletvekili Mesut Genç, hazırladıkları Meclis İç tüzük değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mesut Genç, bir milletvekilinin görevinin yasama yapmak ve Meclis çalışmalarına katılmak olduğunu belirterek, “Meclis’te tüm milletvekillerinin görevi aynı ve aynı maaşı alıyor. Bir vekil görevine gelmediği zaman bunun bir bedeli olmalı. Burası ne ilkokul, ne de ortaokuldur. Bize yakışan bir şekilde vekillik görevini Genel Kurul toplantılarına katılarak yapmaktır” dedi. “Emek vermeyen vekil ile emek veren vekil neden aynı maaşı alsın”? diye sonra Genç, bu amaçla meclise bir öneri hazırladıklarını söyledi.

“Yoklamaya gelmeyen eksik yazılacak”

Meclis iç tüzüğünde ön gördükleri değişiklikle Meclis oturumunun ilk yoklamasına gelmeyenin o gün eksik sayılacağını anlatan Genç, bir yasama yılı içerisinde izinsiz ve özürsüz olarak Genel Kurul birleşimine fazla toplantılara katılmayan milletvekillerinden maaş kesintisine gidileceğini söyledi. Genç, “hazırlanan çalışma içerisinde, kesintisiz olarak izinsiz veya özürsüz Genel Kurul çalışmalarına gelmeyen milletvekilleri, meclis başkanı tarafından uyarılarak, divan kararıyla, hukuk ve siyasi işler komitesinde vekilliğinin kaldırılması ile ilgili görüşme yapılacak ve komite bu konuda hazırladığı öneriyi Genel Kurul’a sunacak. Kısacası, bir vekil bir ay boyunca, izinsiz ve özürsüz genel kurula gelmediği takdirde vekilliği düşecek” dedi.

Önümüzdeki hafta sunulacak, ivediliği istenecek…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu rutin toplantılarının ayda 8 kez olduğuna dikkati çeken Genç, “bir vekil, iki hafta süresince izinsiz meclise gelmeyecek ve bir aylık maaş alacak. Bu doğru mu diye sordu”? Söz konusu öneride Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ve komite çalışmalarında milletvekillerinin söz hakkında da düzenlemeye yaptıklarını ifade eden Genç, “Söz hakkını siyasal parti başkanları ve grup başkan vekilleri için bir saat milletvekilleri için 30 dk. olarak düzenledik” dedi.

Mesut Genç, nisap sorununa, Genel Kurul’da ve komite aşamasında vekillerin konuşma sürelerine ve vekillere öngörülen ceza sistemi uygulamasına ilişkin Meclis iç tüzük değişikliğini önümüzdeki hafta Cumhuriyet Meclisi Başkanına sunacaklarını ve ivediliğini isteyeceklerini söyledi.