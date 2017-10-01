Meclis ‘yeni çehresiyle’, neredeyse ‘hazır’!

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Meclis İç Tüzüğü’ne göre her yıl Ekim ayının ilk iş günü başlayan Yasama Yılı’nın başlamasına 1 gün kala, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başlatılan tadilat çalışması da hummalı bir şekilde sürüyor.

Meclis Genel Kurulu’ndaki çalışmaları yürüten Cysings Construction Ltd. yetkilisi tarafından, 1 gün önce paylaşılan fotoğraflar, Genel Kurul’un yarın başlayacak yeni Yasama Yılı’na neredeyse hazır olduğunu da ortaya koydu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nun, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilenme çalışmaları Meclis’in açılacağı yarına kadar tamamlanabilmesi için gece yarılarına kadar sürüyor…

SON GÜN!..

Proje kapsamında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda tüm duvar kaplamaları, halılar, koltuklar, masalar değişecek, salonun elektrik altyapısı, ses sitemi, basın bölümü, tavanı yenilendi.

Milletvekillerinin masasında elektrikli mikrofon sistemi ile konuşabileceği mekanizma olacak. “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda ayrıca engelliler için özel rampa eklendi.

Genel Kurulu’nda çalışmalar Cysings Construction Ltd. tarafından yürütülüyor…

Cysings Construction Ltd. yetkilisi tarafından, 1 gün önce paylaşılan fotoğraflar, Genel Kurul’un yarın başlayacak yeni Yasama Yılı’na neredeyse hazır olduğunu da ortaya koydu.