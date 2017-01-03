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Meclis toplandı

Meclis toplandı

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Genel Kurul’a sunuşlar, güncel konuşmalar ile yazılı ve sözlü sorular yer alıyor.

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 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Genel Kurul’a sunuşlar, güncel konuşmalar ile yazılı ve sözlü sorular yer alıyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile ilgili Şartname Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının, Komiteye yeni ek sürenin verilmesine ilişkin Tezkeresi ele alındı.

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