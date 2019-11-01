‘Market hırsızlığı’ zanlıları tutuklandı

Alayköy’de meydana gelen Dükkân açma ve hırsızlık meselesinden methaldar olan zanlılar İ.U ve M.T tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis 24-25.10.2019 tarihinde Alayköy'de meydana gelen dükkân açma ve sirkat meselesiyle ilgili zanlıların methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 24/25.10.2019 tarihleri 19.30-06.40 saatleri arasında Alayköy'de Gelibolu sokak No:21 adresinde bulunan ve işletmeciliğini ayni yerde sakin Ayşe Soykan'a ait "Soykan" isimli marketin batıya bakan demirden mamul kapısı anahtar ile hasara uğratılmaksızın açılarak içeriye giriş yapılarak market içerisinde demir kasa ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 2300 TL olan nakit para ve 10 Euro demir madeni paraları, 1 adet 200 TL değerindeki çek yaprağı, I adet kredi kartının sirkat edildiğini anlattı.

Polis, 23.10.2019 tarihinde zanlıların Alayköy’de bulunan Soykan isimli markete birlikte giderek, İçeriye zanlı İ.U’nun girerek, marketin batıya bakan kapı üzerinde bulunan anahtarı yerinden alarak market içerisinde buluştuğu zanlı 2 ye anahtarı verdiğini belirtti. Polis, anahtarı alan zanlı 2’nin 22 dakika sonra tekrar markete geldiği ve zanlı 1’in anahtarı yerine taktığının tespit edildiğini anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.