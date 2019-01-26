Maratonun geliri ile araç alındı

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”ndan elde edilen gelirle LTB Paylaşım Mutfağı ve Hayvan Barınağı’na araç alındı.

LTB'de alınan araçların tanıtım amacıyla yapılan etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ana sponsor Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan ve bazı sponsorlarla LTB Meclis üyeleri katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”ndan elde edilen gelirle araç alımı yaptıklarını söyledi.

Her yıl LTB Spor Kulübü olarak maraton düzenlediklerini dile getiren Harmancı, maraton sonunda Cumhurbaşkanlığı’ndan 3 bin TL, Spor Dairesi’nden 5 bin TL, ana sponsordan 66 bin 766 TL, yan sponsordan 28 bin TL, kayıt ücretlerinden 169 bin 625 TL olmak üzere toplam 275 bin 739 TL’lik geli relde ettiklerini belirtti.

Harmancı, maratondan elde edilen gelir sayesinde 1 araçla yola çıkan Paylaşım Mutfağı’na 2 araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Harmancı, artan paraya LTB’nin yaptığı katkıyla Hayvan Barınağı’na da bir araç aldıklarını kaydetti.

Harmancı ayrıca katkı koyan herkese teşekkür etti.

Aslan: “Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluyuz”

Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nun geleneksel hale geldiğini dile getirerek, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluk duyduklarını kaydetti.

Etkinliğin sadece maddi katkı koyarak değil gönül koyarak da yapıldığını söyleyen Aslan, 2018 yılındaki maratonda paylaşım mutfağına araç alımı için çıktıkları yolda 3 araç alınmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Aslan, ileriki yıllarda işbirliklerinin artarak devam edeceğini umduklarını kaydetti.