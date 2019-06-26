"Maraş krizi" sonrası ilk temas yarın

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı yarın saat 10.00’da birlikte kabul edecek.

Görüşmenin ilk bölümünde Hükümetin kapalı Maraş konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar ele alınacak.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar olağan görüşmelerini sürdürecekler.