Mali Şube tarafından 9 aydır aranıyordu

Bir bankada gözlemlenen şüpheli işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada sanal bet suçlaması ile aleyhine soruşturma başlatılan zanlı S.Ç., tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, olguları aktardı. Polis, 02.10.2018 tarihinde bir bankanın vermiş olduğu bilgide; 26.09.2018- 01.10.2018 tarihleri arasında banka müşterileri olan Buse Özuysal Tic. Ltd adına kayıtlı pos cihazları ile normal günlük işlemlerin dışında toplam 332 işlem karşılığı 343.215 TL'lik işlem yapmak suretiyle bankanın şüpheli işlemine takıldığını bildirildiğini söyledi.

Polis, aramada, konu adres içerisinde Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet olanak sağlandığının tespit edildiğini ve yapılana aramada konu adreste yasadışı bahis ve kumar oynatmakta kullanıldığına inanılan farklı kişilere ait toplam 4 adet Laptop, 10 adet Pos Cihazı, 181 adet kredi ve bankamatik kartları, 17 adet cep telefon ve toplam 32,310 TL nakit paranın emare olarak zapt olunduğunu söyledi.

Polis, yürütülen tahkikat, temin edilen ifadeler ve emarelerde yapılan incelemeler neticesinde konu yasa dışı bahis ve kumar ofisinin sorumlusunun S.Ç.’nin olduğu tespit edilmiş olup, derdest emri gereği aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlı 4.10.2018 tarihinden beri aranmakta olup, 13 Temmuz tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir aramada zanlının tespit edilmiş olup, kendisinden kimlik talep edilmesi üzerine kendini polise Ali diye tanıtmış, ancak polis tarafından yapılan araştırmada konu şahsın Mali Şube tarafından aranan S.Ç., olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak Mali Şubeye teslim edildiğini anlattı.

Polis, yine aramada zanlı ile beraber 1 adet Bilgisayar ve 3 adet cep telefonu tespit edilmiş olup, konu telefonların şifrelerinin zanlı tarafından verilmediğini belirtti. Polis, bu nedenle konu telefonların ve bilgisayarın incelemeye verilmesi gerektiğini söyledi. Polis, yine zanlının uzun zamandır aranması esnasında Güney Kıbrıs’a kanunsuz yollardan giriş çıkış yaptığı yönünde bir araştırmanın yapılması, bu yönde ifadelerin temin edilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlının bu aşamada serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılığı kuvvetli muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için Zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.