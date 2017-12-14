MAKAMLAR ‘BOŞ’ KALDI!

7 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekili seçimi için kamuda görev yapan birçok öğretmen ve doktorun yanı sıra üst düzey yöneticilerin de adaylığı eğitim, sağlık gibi alanlarda ‘boşluk’ yarattı. Başbakanlık ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Spor Dairesi, Çevre Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan isimler milletvekili adayı oldu…

Ayşe GÜLER

7 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekili seçimi için kamuda görev yapan birçok öğretmen ve doktorun yanı sıra üst düzey yöneticilerin de adaylığı eğitim, sağlık gibi alanlarda boşluk yarattı.

Seçime hem orta hem de ilköğretimde görev yapan toplam 22 öğretmen aday oldu, okullar öğretmensiz kaldı…

Öte yandan Başbakanlık dahil Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Spor Dairesi, Çevre Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan isimlerin milletvekili adayı olması, birçok dairede ciddi kadro sıkıntısını beraberinde getirdi.

Kamu hastanelerinde çalışan 3 doktor ile birlikte 4 kamu görevlisi de milletvekili adaylığı yarışında olması nedeniyle ödeneksiz izne ayrıldı.

22 ÖĞRETMEN… Seçime hem orta hem de ilköğretimde görev yapan toplam 22 öğretmen aday oldu, kimi okullar ‘öğretmensiz’ kaldı… Aday olan öğretmenler yerine atama yapılmadı, bazı okullardaki müdür ve müdür muavinlerinin de seçim yarışında olması eğitimdeki ‘aday sıkıntısını’ daha da büyüttü

En fazla sıkıntı eğitimde…

Bakansız kalan eğitimde Müsteşar Rauf Ataöv’ün de milletvekili adayı olması ile bakanlıkta ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Bununla birlikte hem ilk hem de ortaöğretimde görevli 22 öğretmenin milletvekili adayı olması nedeniyle okullarda sınıflar öğretmensiz kaldı.

Aday olan öğretmenlerin yerine geçici öğretmen ataması yapılmaması sıkıntı yarattı.

Bazı okullardaki müdür ve müdür muavinleri de milletvekili adayı olması eğitimdeki ‘aday sıkıntısını’ daha da büyüttü.

Eğitim Bakanlığı’ndaki 1 kamu görevlisi de milletvekili adayı…

3 DOKTOR, 4 KAMU GÖREVLİSİ… Öte yandan 7 Ocak’taki seçim nedeniyle kamu hastanelerinde görev yapan 3 doktor ile birlikte 4 kamu görevlisi de ödeneksiz izne ayrıldı.

Sağlıkta liste kabarık: Bakan, müdür, 3 doktor…

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran da milletvekili yarışında yer alıyor.

Her ikisi de UBP listelerinde bulunuyor.

Sağlıkta ‘bakan’ ve bakanlık müdürü dışında kamuda çalışan 3 doktor da, 7 Ocak’taki erken seçimde milletvekili adayı…

Seçimde yer alan doktorların biri CTP, diğerleri de TDP ve DP adaylıklarını açıkladı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde Hastane İdari Amir olarak çalışan Ceyhun Ümitler de CTP’den aday…

Turizm de bakan da müsteşar da aday…

Turizm Bakanlığı’nda ise benzer durum yaşanıyor.

Bakan Fikri Ataoğlu, yeniden milletvekili olabilmek için DP listelerinden seçim yarışına girerken, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel de aynı listede yer alıyor.

Maliye de 3 isim…

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nda ise 1’i bakan olmak üzere 2 üst düzey yönetici de milletvekili adayı…

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile birlikte Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya ile bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt da milletvekilliği seçim yarışında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı…

İçişleri Bakanlığı’nda ise yine bakan Kutlu Evren ile birlikte Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğulları’nın yanı sıra Merkez Kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Arslan da milletvekili adayı oldu.

Öksüzoğulları ve Arslan UBP’den milletvekili adayı…

Piyangolar Birimi Sorumlusu ve Çevre Dairesi Müdürü de aday…

Milletvekilliği adaylığı için yarışacak olan isimler arasında Spor Dairesi Piyangolar Birimi Sorumlusu Tigin Kişmir ile Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı da bulunuyor.

Her iki isim DP’den aday…