Mağusa'da ev yangını
Mağusa’da bu sabah Salamis bölgesinde Oğuz Akançay’a ait evde yangın çıktı.
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Mağusa’da bu sabah Salamis bölgesinde bir evde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı olmazken, üç katlı evin orta katı ve üst kattaki odalarda maddi hasar meydana geldi.
Oğuz Akançay’a ait evde çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
FOTOĞRAFLAR: BRT
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