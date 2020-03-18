Mağusa’da bir evde 17 gram uyuşturucu

Mağusa’da bir eve baskın yapan Narkotik Şube ekipleri 17 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, tutuklanan zanlılar E.Ü. ve F.Ü. dün mahkeme çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis Osman Üreten, 9 Mart 2020 tarihinde, aldıkları ihbar ışığında mahkeme huzurundaki zanlıların evine baskın yapıldığını ve ev içerisinde toplamda 17 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Üreten, soruşturmanın zanlının davasında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.