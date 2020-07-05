Mağusa'da 106 promil alkolle kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da hastane yolu üzerinde, Muhuyittin Kurt (E-29), 106 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLC 198 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhuyittin Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Belcioğlu (E-34), Salih Aslan (E-30), Ahmet Tayfun Yakasız (E-31) ve Mehmet Kıcım (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor..