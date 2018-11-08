Mağusa Khora’da panel: “Kıbrıs  Sorununun  Neresindeyiz?”

Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için verilen tarih olan 12 Kasım Pazartesi saat 19.30’da, süreci değerlendirmek ve Kıbrıs sorununun "neresinde" olduğumuz sorusunun cevabını aramak amacıyla Khora Kitap Mağusa'da panel düzenleniyor. Panelistlerin Dr. Okan Dağlı, Doç. Dr. Şevki Kıralp, Dr. Nikolaos Stelya ve Abdullah Özdoğan olacağı etkinliğe tüm Mağusalılar davet edildi.

Etkinlikte, Mağusa İnisiyatifi'nde yıllardır Derinya Kapısı'nın açılması konusunda mücadele yürüten Dr. Okan Dağlı, Derinya sürecinin geçmişini, günümüzde geldiği durumu ve bundan sonrası ile ilgili değerlendirmelerini aktaracak. Doç. Dr. Şevki Kıralp, Kıbrıs'ın kuzeyinde yükselen Türk milliyetçiliği ve son dönemde gerilimler ile sıkılıkla gündeme gelen doğalgaz konusunu ele alacak. Dr. Nikolaos Stelya, adamızın güney yarısına pencere açarak Anastasiadis'in "gevşek federasyon" çıkışını ve potansiyel bir "kadife ayrılık" ihtimalini analiz edecek. Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Abdullah Özdoğan ise Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerin sınıfsal bir tahlilini katılımcılarla paylaşacak.

