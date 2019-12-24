M.E'nin banka işlemleri mahkemeye taşındı

Devrim DEMİR

Tanınmış iş insanı M.E., ve S.Ö’nün tutuklu yargılandığı ‘sahte vekaletle devir’ davasında bu kez "tanık" olarak banka krediler müdürü dinlendi. Kıbrıs İktisat Bankası Krediler Müdürü Erkan Aslan, sanık M.E.’ye ait borç senetlerini ve müşteri bilgilerini mahkemeye aktardı.

Temmuz ayında Girne’de ortaya çıkan ‘sahte vekaletle devir’ davasına ilişkin dört aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen M.E., ve S.Ö., aleyhindeki dava süreci Girne Kaza Mahkemesinde devam ediyor.

Aynı davada tutuklu yargılanan Muammer Uğursöz, Başsavcılığın takipsizlik dosyalaması ile 6 Aralık tarihinde serbest kalmıştı.

Sanıklar M.E., ve S.Ö., aleyhine ise bir çok dava getirilmişti.

Başsavcılığın üçüncü tanığı Kıbrıs İktisat Bankası Krediler Müdürü Erkan Aslan, sanık M.E.’ye ait borç senetlerini ve müşteri bilgilerini mahkemeye aktardı.

Krediler müdürü bilgi verdi

Kıbrıs İktisat Bankası Krediler Müdürü Erkan Aslan mahkemede tanık olarak dinlendi. Aslan, M.E.'nin 2017 yılı Aralık ayının sonlarına doğru kredi kullandığını, 1,5 milyonluk taksitli krediye karşı teminat olarak 31 parça gayrimenkul kullanıldığını söyledi.

Mahkemeye sanık M.E.'nin borç ve ödemelerine ilişkin senetler emare olarak sunuldu.

Borçlarını devredecekti

Aslan, Yastek İnvestment Ltd.’in direktörü Ş.Y.’nin sanık M.E.’nin 3 milyon 380 bin Sterlinlik banka borcunu üstlenmek istediğini ve bununla ilgili görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Krediler müdürü Erkan Aslan, sanık M.E.’nin Temmuz ayında tutuklandığını ve borç devrinin gerçekleşemediğini sanık M.E.’nin hukuk davalarının neticelendiğini ve tüm hesaplar için hüküm verildiğini belirtti.

Yeni tanıklar dinlenecek

Başsavcılık dün tek yanık dinletirken, yeni tanıklarını dinletmek için gün talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar, yeni tanıkların dinlenmesi için davayı 27 Aralık saat 11.00 tarihine erteleyerek oturumu kapattı.