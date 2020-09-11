LTB rotasyonla çalışacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yerel vakalardaki artış nedeniyle belediyenin rotasyon usulüne göre çalışacağını açıkladı.

Harmancı’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme ile memur çalışanlar bir gün LTB binasında görev alırken, diğer günde ise online şekilde hizmet verecekler.

İşçi statüsünde bulunan personel ise her sabah saat 07:00 itibari ile göreve başlayacak ve saat 12:00’da görevlerini tamamlayacak.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Yerel vaka sayılarının artışına paralel olarak, belediyemiz çalışma sistematiğinde bir takım değişiklikleri pazartesi itibarı ile uygulamaya koymuştur.

Tüm kararlar virüsün yayılma hızı ve oranına göre yeniden gözden geçirilecektir.

Bu çerçevede LTB’de memur olarak görev yapan çalışanlar rotasyon usulüne göre çalışacak.

Yeni düzenleme ile memur çalışanlar birgün LTB binasında görev alırken, diğer günde ise online şekilde hizmet verecekler.

İşçi statüsünde bulunan arkadaşlarımız her sabah saat 07:00 itibari ile göreve başlayacak ve saat 12:00’da görevlerini tamamlayacaklardır.

İşçi statüsündeki çalışanlar LTB’nin Sanayi Bölgesi’nde yer alan İdari Hizmet binalarına giriş yapmadan ilgili şubelerinin belirlediği iş çizelgesindeki görev yerlerinde hizmet vermeye başlayacak.

Haspolat ve Hamitköy Şubeleri de sabah saat 08:00 ile 12:00 saatleri arasında hizmet verecektir”.