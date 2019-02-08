Liderler 26 Şubat'ta bir araya geliyor
Kıbrıslı liderler Akıncı ve Anastasiadis ile 26 Şubat Salı günü saat 10.30'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gayrı resmi bir görüşmede bir araya gelecek.
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Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile 26 Şubat Salı günü saat 10.30'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gayrı resmi bir görüşmede bir araya gelecek.
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