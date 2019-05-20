'Leymosun' kazandı

Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulüplerinin, kadın taraftarlar amatör futbol takımlarının sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor.

Bu yılki projeleri kapsamında, gençleri ve çocukları spora teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bir dizi spor etkinliği düzenleyecek olan DTB-TOL kadın taraftarlar amatör futbol takımları, Girne’de bir organizasyon gerçekleştirdi.

Leymosun Kültür Vakfı’nın katkılarıyla, Girne Belediyesi ve sponsor kuruluşların desteğiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, düzenlenen organizasyon, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumunda yer aldı..

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Fanatik Kadın taraftarı merhum Cemaliye Ahmet ve Doğan Türk Birliği fanatik kadın taraftarı merhum Fahriye Behcet anısına gerçekleşen 2 futbol karşılaşmasının yer aldığı etkinlikte, kermes düzenlendi, çocuk ve gençlere yönelik çeşitli ödüllü yarışma ve oyunlar da yer aldı.

Organizasyon, karşılaşmalara katılan sporcuların geçit töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra, sporcular, ‘Senden Daha Güzel’ şarkısı eşliğinde, Mustafa Kemal Ataturk’ü andı.

Organizasyonun açılışında, DTB Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut, Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü birer konuşma yaptı.

Organizasyonda, ilk olarak Türk Ocağı Lİmasol Spor Kulübü Fanatik kadın Taraftarı Cemaliye Ahmet anısına, Girne Halkevi ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulüpleri altyapı takımlarının dostluk maçı yapıldı. Dostluk maçını 6-3 Türk Ocağı Limasol kulübünün altyapı takımı kazandı.

Doğan Türk Birliği Fanatik kadın taraftarı merhum Fahriye Behcet anısına DTB-TOL Kadın Taraftar Amatör takımları da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Doğan Türk Birliği Kadın Taraftarlar Amatör Futbol takımı 4-0 kazandı.

Kermesten elde edilen gelir, ilerleyen günlerde Leymosun Kültür Vakfı, Akdeniz Spor Birliği ve Girne Belediyesi işbirliğinde çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek bir dizi sportif etkinlik için kullanılacak.

Organizasyonun sonunda, tüm sporculara madalya ve takımlara anı kupaları, Cemaliye Ahmet’in ailesi adına torunu Cemaliye Sağlam ‘a ve Fahriye Behçet’in ailesi adına da aynı ismi taşıyan torunu Fahriye Behçet’e onur plaketi verildi.

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