Lefkoşa'nın bazı noktalarında ağaçlar devrildi

Aşırı fırtınanın dün geceden beri devam etmesi sonucunda Lefkoşa'da bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların tespit edilmesi sonrasında İtfiaye ve Belediye ekipleri olaya müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan açıklama geldi

Bugün ülke genelinde etkili olan fırtına sonucu Lefkoşa'da 10:00-12:00 saatleri arasında Metehan sınır kapısına giden yol üzerinde akasya ağaçları koptu, Osman Paşa Caddesi üzerinde corner pub yakınlarında ağaç devrildi elektrik telleri koparak hasar gördü , Köşkü Çiftlik Türkmen Sokak üzerinde ağaç devrildi elektrik telleri koptu, iki araç ise hasar gördü. sabah Lapta'da iki tane elektrik direği devirlerek hasar gördü. Kopan ağaçlar itfaiye ve Lefkoşa Belediyesi görevlileri tarafından tehlike arz eden agaçlar kesilmiştir. Elektrik telleri ise elektrik kurumu tarafından tamir edilmiştir.