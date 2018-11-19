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Lefkoşa’da ‘Mağusa Öyküleri’ okundu

Lefkoşa’da ‘Mağusa Öyküleri’ okundu

Khora’da  kitap tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

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Mustafa ERKAN

Khora’da  kitap tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. “Mağusa Öyküleri” adlı kitap Lefkoşalı okurları ile buluştu.  Okan Dağlı ve Dervişe Güneyyeli Kutlu'nun öyküleri, Selma Gürani'nin çizimleri ile hayat bulan kitap 17 Kasım Cumartesi günü Khora'da tanıtıldı.  yazarlar ve çizerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikde   Mağusa Öyküleri kitabı hakkında bilgi aktarıldı ve öykülerden bir pasaj okundu. Konuklar ve yazarlar arasında soru cevaplarla birlikte bol bol sohbet edildi. Ardından, kitapseverler aldıkları kitabı imzalatma şansı buldular. Gerçekeleşen etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.              kk2-002.jpg

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