Lefkoşa'da dolu ve şiddetli rüzgar

Lefkoşa'da kısa süreli dolu yağışı meydana geldi.

Ülkeyi etkisi altına alması beklenen fırtına ise başta Grine ve Lefkoşa olmak üzere yer yer hissedilmeye başladı.

Özellikle Lefkoşa'ya yağan dolu vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Girne, Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy bölgelerinde şiddetli gök gürültüsü ve rüzgar başladı.

Meteoroloji Dairesi, bu akşam fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren yarın saat 15.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.