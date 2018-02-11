"Lefkoşa  Sanayi Bölgesi taşınmalı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde bir çok farklı konu ele alınırken, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi temelinde yapılması gerekenler ana gündem maddesini oluşturdu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimine geldikleri ilk günden itibaren organize sanayi bölgelerindeki çevre sorunlarına dikkat çektiklerini ve bu sorunun çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Avunduk, bölgede çevre kirliliğine ilişkin durum tespitinin yapıldığını ve yapılacak olan temizliğin bir defaya mahsus olmaması, devamlılığının sağlanması adına gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan hurdaların temizlenmesine yönelik çalışma başlattıklarını belirten Avunduk toplanan hurdaların konulacağı bir alana ihtiyaçları olduğunu Başkan Harmancı’ya aktardı. Avunduk bir diğer projelerininde kağıt ve plastik ürünlerin ayrıştırılarak toplanıp geri dönüşüme kazandırılması konusu olduğunu belirterek her iki konuda da Başkan Harmancı’dan destek istedi.

Harmancı: “Lefkoşa Sanayi Bölgesi taşınmalıdır”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde gerçekleştirdiği konuşmasında Candan Avunduk başkanlığındaki KTSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

LTB Başkanı Harmancı kabulde yaptığı konuşmada Lefkoşa organize sanayi bölgesinin gelmiş geçmiş iktidarlar döneminde adeta bir siyasi çiftlik olarak kullanıldığını belirterek “sadece ismi organize olan ama gerçekte dondurmacı ile makinistin, boyacı ile gıda işi yapanın aynı mahallede bulunduğu bir koas bölgesidir “ dedi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı ayrıca mevcut sanayi bölgesinin özel imar koşulları geliştirilerek Lefkoşa’nın yeni yerleşim alanlarından biri olabileceğine dikkat çekerek, buradan elde edilecek imar potansiyeli ile yeni Sanayi bölgelerinin altyapılarına finansman ayrılabileceğine dikkat çekti. LTB Başkanı Harmancı bu konuda artık yeni hükümetin siyasi irade ortaya koyması gerektiğini belirterek, 4 yılda 4 hükümet ve 5 içişleri bakanı ile çalıştıklarını bu da ülkede uzun vadeli planlama noktasında ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek, kurlan hükümetin uzun süreli bir hükümet olmasını diledi.

Sanayi Odası’nın ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Harmancı Organize Sanayi Bölgesindeki sıkıntıların el birliği ile çözümleneceğini kaydetti. Başkan Harmancı gerek Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hurdaların temizlenmesi konusunda gerekse kağıt ve plastiklerin ayrıştırılarak geri dönüşümü konusunda yardıma hazır olduklarını ve yapılabileceklerin titizlikle ele alınacağını belirtti.