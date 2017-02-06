Lefkoşa Cosmopolitan Üniversitesi ile Erbatu İnşaat Şirketi arasında üniversitenin kampüs binası için sözleşme imzalandı.

Lefkoşa Cosmopolitan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, uzun bir zamandır Lefkoşa Cosmpolitan Üniversitesi’nin kampüsünü yapmak için yoğun bir çaba harcadıklarını belirterek, “önümüze çıkan bütün zorlukları, bütün engelleri aştık” dedi.

Birinci, Düzova mevkiinde Lefkoşa Cosmopolitan Üniversitesi’nin öz malı olan 30 dönüm arazi içerisine yaklaşık 20-25 bin metrekarelik kampüsü yapma kararı aldıklarını ifade etti.

İlk etapta ilk bloğun ihalesine çıktıklarını kaydeden Ertan Birinci, “ihaleyi, ülkemizin saygın tanınmış güvenilen şirketlerinden olan Erbatu İnşaat Şirketi kazandı” dedi.

Mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getiren Birinci, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Erbatu İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karataş da, projenin inşaatını kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Lefkoşa Cosmopolitan üniversitesi’nin ilk imzalarıyla birlikte ilim irfan yolunda Kuzey Kıbrıs’a çok büyük bir katkı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Cosmpolitan Üniversitesi’nde sıra dışı eğitimli insanların yetişeceğini düşündüğünü söyleyen Karataş, “inşallah bu hayalleri gerçekleştireceğimiz bir üniversitenin temelini atma aşamasına getirdik” dedi.

Ramazan Karataş, Erbatu İnşaat olarak, Lefkoşa Cosmopolitan Üniversitesi’ne layık olmak için var güçleriyle en iyi şekilde çalışacaklarını ve binayı zamanından önce bitirmeye çaba harcayacaklarını kaydetti.