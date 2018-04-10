Lefkoşa çarşı esnafı dertli

Satışların en düşük sezonunu yaşadığını dile getiren Lefkoşa çarşı esnafı, mevsim geçişi, döviz ve çarşıdaki bitmek bilmeyen yol çalışmalarını sebep olarak gösterdi, bunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Fehime ALASYA

Mevsim geçişinden dolayı satışların en düşük sezonu yaşadığından yakınan Lefkoşa Çarşı esnafı, sezon değişikliğini işaret ederken, bitmek bilmeyen yol çalışmalarının da bu olumsuzluğu tetiklediğinden dert yandı.

Bandabuliya’yı görmek isteyen turistler çarşıdan buruk ayrılırken, yerli vatandaş “Neden bir an önce bitirilmiyor?” diye mırıldanıyor…

Haftalarca kapalı kaldığını belirten bazı esnaf, yurt dışındaki çalışmaları örnek göstererek atıfta bulundu, zararının büyük olduğunu belirtti.

Öte yandan birçok vatandaş gerek yol çalışması gerekse bu çalışmadaki büyük iş araçlarının zaman zaman çarşının daracık yollarında sıkışması nedeniyle trafikte zor anlar yaşıyor.

Çoğu zaman uzayıp giden araç kuyrukları oluşuyor.

“İşlerimizin düzelmesini beklemek hayal olur…”

Çarşıdaki park yerlerinin fahiş ücretlere çalıştığını belirten esnaf, belediyenin bu duruma el atması gerektiğine değindi.

Yüksek ücretler ve park yeri şartlarının gelecek olan yerli halkı caydırdığına değinen bazı esnaf, belediyenin çarşıda ücretsiz ve yeterli park yeri imkânı sağlaması gerektiğine değindi.

Dövizin artışı ile altın ücretlerinin de yükselişte olduğunu ifade eden bazı kuyumcular, bunun çözümünün olmadığını belirterek, “İşlerimizin düzelmesini beklemek veya belediyeden, devletten medet ummak hayal olur…” dedi.

“Gerekirse gece bile çalışıp bu durumu bir an önce ortadan kaldırmalılar”

Bandabuliya yönüne gitmek isteyen turistler, yolun kapalı olduğunu görse de merak ettiği için uzanarak yol döşenen yere bakıyor ve hayretler içerisinde geri dönüyor.

“Çok kötü” diyerek geri dönen birçok turist, bölgeyi tam olarak gezemediği için buruk ayrılıyor.

Bu durumu gören yerli halk ise “Bu işlerin kışın yapılıp bitirilmesi lazımdı. Gerekirse gece bile çalışıp bu durumu bir an önce ortadan kaldırmalılar” diye mırıldanıyor.

Vatandaş, büyük bir iş aracının dar bir alanda sıkışmasıyla dakikalarca trafikte bekledi. Kimisi rotasını değiştirerek kurtulmaya çalıştı, kimisi ise arabadan inip yürüyerek ne olduğunu anlamaya…

ÇARŞI ESNAFI NE DEDİ?

Metin Topal: “Tüm park yerleri ateş pahası”

“30 yıldır Arasta’dayım, bana göre burada tek sorunumuz yetersiz ve ücretsiz park yerlerinin olmayışıdır. Tüm park yerleri ateş pahası, 1 saat fazla kalırsanız her saat için 5 TL fazla ödersiniz diyen park yerleri var, bu olur şey değil… Yerli halk gelecekse de gelmek istemiyor çünkü park yeri yok… Belediye ücretsiz park olayını gerçekleştirmeli.”

Hasan Memili: “işlerimizin düzelmesini beklemek hayal olur…”

“İşlerimiz çok düştü, tüm gün oturup dükkânda sohbet ediyoruz. Bir Allah’ın kulu içeriye girmiyor. Özellikle bu sokak tamamen terk edilmiş gibi duruyor. Döviz çok yüksek, altın ücretleri başını almış gidiyor, hal böyleyken işlerimizin düzelmesini beklemek veya belediyeden, devletten medet ummak hayal olur…”

Arif Altay: “Turist grupları geldiği gibi hızla kaçırılıyor”

“İşlerimiz uzun zamandır düşük. Turist grupları geldiği gibi hızla kaçırılıyor, rehberleri serbest zaman vermiyor. Aceleyle kaçırıyorlar. Bu yüzden satışlarımız çok iyi değil.”

Salih Dotoroğlu: “Sizin paranız düştü, fiyatları düşürün denilip, indirim istiyorlar”

“Döviz artışı işlerimizi olumlu yönde etkiler diye beklesek de öyle olmadı. Örneğin bizim müşterilerimizin çoğu güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar, buna karşın bize Euro yükseldi, sizin paranız düştü, fiyatları düşürün denilip, pazarlık yapıyorlar, indirim istiyorlar. Yerli halk deseniz 100 metre yürüyüp belediyenin park yerini kullanmaktan kaçınıyor.”

Zakir Yaşuzakof: “Sezon değişikliği de bu satışları çok etkiledi”

“Satışlarımız 10 gündür çok düştü diyebilirim. Sezon değişikliği de bu satışları çok etkiledi. Şu an en verimsiz sezondayız. Bu sessizlikte biz de tüm ürünlerimizi yeniledik ve yeni sezona hazırlandık. Umarız bir önceki yıla göre daha iyi bir sezon geçiririz. Kazılar da bu düşüşe etkendir diyebiliriz. Bu kazılar bitince çok daha güzel olacak inancındayız. Belediyeden önemli bir ricamız olacak. Bu sokakta yapılan temizlik saatlerinin sabah çok erken başlaması gerek, umarız bu çağrımızı dikkate alırlar. Temizlik çok geçe kaldığı zaman turistler gelmeye başlıyor ve o manzarayı görüyorlar. Bu olmamalı…”

Nidai Cabacaba: “Yurt dışında olsa bize vergi indirimi, kira desteği veya bunun gibi çeşitli yardımlar yapacaklardı”

“Şu an işlerimiz durgun, bunda hem sezon geçişi olması hem de yapılan yol çalışmaları büyük etken. Sıcaklar geldikçe işler de artıyor. Turist akışı arttıkça işler de yoğunlaşıyor fakat bu konuda büyük sıkıntı var. Turistlere rehberler tarafından serbest zaman verilmiyor, park yerleri yetersiz. Üç hafta çalışmalardan dolayı kapalı kaldık, yurt dışında olsa bize vergi indirimi, kira desteği veya bunun gibi çeşitli yardımlar yapacaklardı ama burada yaşıyoruz ve iş yapıyoruz, bunlar sadece hayal…”

Tuğçe Can: “Turistlerin alışveriş yapmalarına müsaade edilmiyor”

“Yol çalışanları bizi olumsuz etkiledi. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu durum bir de giderek tırmanan döviz ile de iyice olumsuz oldu. 1 aydır yollar kapalı, yaklaşık 3 aydır çarşıda çeşitli yerlerde bu çalışmalar sürüyor, bir an önce bitmesini diliyoruz.

Bir diğer sorunumuz da rehberlerin turistlere serbest zaman tanımaması… Alışveriş yapmalarına müsaade edilmiyor.”

Ahmet Karlıtaş: “Bir ay boyunca yol kapalı kaldı o yüzden sanırım işler düştü”

“Ben eski eşyaları alıp satıyorum, bizim işimize ilgi zaten normalde de az ama bu aralar daha kötü oldu. Sanırım işlerdeki bu düşüş yapılan yol tamiratına bağlı… Bir ay boyunca yol kapalı kaldı o yüzden sanırım işler düştü. Bir de kış sezonu gidiyor, yaz geliyor, işlerin artacağına inanıyorum.”