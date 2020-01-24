Lefke'de 3 ton kaçak et

Polis, Lefke’de bugün sabaha karşı saat 03:00 sıralarında düzenlediği operasyonda 3 ton kaçak et ele geçirdi.

Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu D.Ö.(E-40)’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3,000 kg ağırlığında kuzu eti tespit edildi. D.Ö tutuklandı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı..