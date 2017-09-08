Larnaka'da Öğrenci ve velilerden eylem…

Larnaka’da Evriviadio Ortaokulu’nda öğrenciler dün sabah sınıflarına girmeyerek, kendilerinden yaşça büyük öğrencilerin aynı okula girecek olmalarını protesto ettiler.

in-cyprus haber sitesinin verdiği bilgilere göre, eyleme öğrenci velileri de katılarak eyleme destek verdiler ve bunun “ırkçılıkla bir alakası olmadığını” iddia ettiler.

Mülteci çocuklarını entegre etmeye yönelik bir program uygulamakta olan okulda öğrencilerin %70’i, Kıbrıs kökenli olmayan öğrencilerden oluşuyor.

Dün sabah 15 mülteci çocuğunun okula geleceğini öğrenen Kıbrıslı Rum öğrenciler, bu durumu protesto ederek sınıflara girmeyi reddettiler. Ancak bakanlık açıklamasında bu öğrencilerin mülteci olmadığı, 10 öğrencinin Kıbrıslı oldukları belirtildi.

Öğrencilerin 14-17 yaşlardaki Kıbrıslı ve yabancı öğrencilere yönelik Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Çıraklık Hazırlık Programı’na katılmaları bekleniyordu… Bu program, okuldan şu veya bu sebeple ayrılmış olan öğrencilerin eğitim sürecine geri dönmesini hedefliyor.

Okul Aile Birliği’nden Ksinotis Yorgallis, kendilerinin bu karara karşı olduğunu çünkü böylesi bir program için okulda altyapı bulunmadığını söyledi. “Sosyal medyada iddia edildiği gibi biz ırkçı değiliz, ırkçı olsaydık çocuklarımızı bu okula yollamazdık” diyen Yorgallis, “Ancak böylesi bir programın bu okulda uygulanamayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Hükümet geri adım attı

Öte yandan Cyprus Mail gazetesinin yazdığına göre dün öğleden sonra Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanlığı bu konudaki protestoculara boyun eğerek geri adım attı ve sözkonusu öğrenciler için başka bir yer bulunacağı konusunda söz verdi.

Velilerden biri “Biz bu öğrencilere karşı ayırımcılık yapmak istemeyiz ama eğitim bakanlığı bu konuda çok para aldı… Örneğin Leymosun’da bu öğrencilere yönelik ayrı bir bina tutuldu, Larnaka’da da niye yapılmıyor? Bunlar okuldan atılmış, öğretmenleri dinlemeyen, yaşça büyük öğrencilerdir” diye konuştu.