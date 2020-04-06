Lapta'nın ilk pozitif vakası taburcu

Lapta'nın ilk Covid-19 pozitif vakası taburcu oldu. Ahmet Gülerman ismindeki vatandaş, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı, doktor ve hemşirelere teşekkür etti, "hasta olmak ayıp değildir" mesajı verdi.

İşte Ahmet Gülerman'ın sosyal medya paylaşımı:

Teşekkürler beyaz melekler

Arkadaşlar ben de hasta olup doktora gidince corona virüsüne yakalanmış olduğumu öğrenmiş oldum. İnanın hepsimizin çocuğu annesi babası hanımı kardeşi yeğeni kısacası sevdikleri var. Kimse sevdiği birine veya tanımadıklarına isteyerek virüs bulaştırmak istemez. 10 mart tarihinde n itibaren 25 mart tarihine kadar evimde kendimi izole ettim fakat 16 mart tarihinde bilmeden dışarı çıkıp bir arkadaşımla beraber kısa bir süre de olsa beraber yakın temasta bilmeden bulunmuş olduk fakat ben 25 mart tarihinde kendimi iyi hissetmediğim için doktora gittim ve acilen beni Lefkoşa devlet Hastanesi'ne korona virüs bölümüne yatırdılar. Aynı gece diabet hastası olduğum için hemen tedavi sürecim başladı ve görevli doktorumuza yakın temasta bulunduğum kişileri söyledim. Onlarda arkadaşlara ulaştılar ve onlardan da test yapılmasını istediler ve onlarda yaptı. Malesef bir arkadaşım benim gibi pozitif çıkmış ama maalesef sanal alem klavye kahramanı arkadaşlarımız bir sürü değişik senaryolar yazdı. Ben bugün bir kere daha hiçbir şeyin dıştan görülmüş gibi olmadığını Lefkoşa Devlet Hastanesi doktorlarımızın özellikle beyaz meleklerimizin bizim için kendilerini ve ailelerini riske atıp bizimle beraber 24 saat her yönüyle temizlik dahi olsun ilgilendikleri ve 14 gün boyunca bıkmadan usanmadan her seslenişimizde hemen ilgilendikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum.

Beyaz melekler diyorum çünkü kimsenin ismini bilmiyorum ama inanın onlar hepsi birer melek. O izolasyon kıyafetleri içinde inanın bulunmak istemezsiniz. Ben bugün evime geldim hastalığım boyunca beni yalnız bırakmayan aileme arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Kimse bilerek hasta olmaz ve birine bilerek bulaş bulaştırmaz. Kendinizi biraz olsun iyi hissetmiyorsanız lütfen kendinizi ve aileniz için beyaz meleklere güvenin. Onlar bizim için ordalar tüm karantina ile ilgili olan doktorlarımıza beyaz meleklerimize benle ilgilenen Yağmur Aldağ ve Şebnem doktoruma ve karantina bölümü ismini bilmediğimiz hemşirelerimize Dr. Ahmet Varış, 3.kat kulak burun boğazda görevli beyaz meleklerimize ayrıca Zafer Özlem Erdoğmuş doktoruma teşekkür ederim. Ayrıca klavye kahramanı arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. Arkadaşlar lütfen evde kal huzurla kal. Beyaz melekler sizlerin isimlerini bilmiyorum ama sizler birer meleksiniz. Hasta olmak ayıp değildir ayıp tedavi olmamaktır