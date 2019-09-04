Kuzeydeki mallar soruşturma sebebi!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir “tapu memuru” kuzeydeki mallara yönelik açığa alındı. Kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili emlakçılara bilgi sızdırdığı gerekçesiyle, bir tapu dairesi çalışanı aleyhinde araştırma başlatıldı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın hali hazırda bir kişiyi açığa aldığını ve bu yönde araştırma memuru atanacağını yazdı.

2018 yılının temmuz ayında ortaya çıkan konunun Larnaka’daki Mağusa Tapu Dairesi çalışanlarıyla alakalı olduğunu ifade eden gazete, bunun öncesinde de “Girne Tapu Dairesi” çalışanlarıyla ilgili bazı çalışanların suçlu bulunduklarını anımsattı.

Meclis’te gizlilik

Larnaka’daki “Mağusa Tapu Dairesi’nden” dışarıya 40-50 dosya çıkarıldığı iddiası, bir yıl önce DİKO Larnaka milletvekili Hristos Orfanidis tarafından gündeme getirilmişti.

Meclis’te bu yönde gündeme taşınan sorulara, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı 29 Ağustos’ta yanıt verdi, ancak, bu yanıt “gizlilik” nedeniyle yayımlandı.

Alithia, “yetkili bir kaynaktan edindiği bilgi”ye atıfta bulunarak, tapu dairesinde “disiplin suçu” tespit edildiğini yazdı.



EDEK’in mal satışlarıyla ilgili önerisi

Öte yandan Alithia gazetesi başka bir haberinde ise, EDEK partisinin, kuzeydeki mallarını satmamaları için göçmenlerin desteklenmesi yönünde bir öneri sunduğunu gündeme taşıdı.

Yasa önerisinin EDEK milletvekili Kostas Evstathiyu tarafından Göçmenler Komitesine sunulduğunu yazan gazete, önerinin kuzeyde sahip oldukları taşınmaz malları erişilemez bir yerde olan veya ekonomik açıdan değerlendirilemez durumda olan göçmenlere yardımcı olunmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Yasa önerisi, tüm taşınmaz mal alım satımlarına yüzde 0,40 vergi uygulanmasını ve göçmenlerin yararına olacak şekilde bundan gelir elde edilmesini öngörüyor.