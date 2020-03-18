Kuzey Kıbrıs Turkcell hatları kapanmayacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınına karşı müşterilerine ve çalışanlarına yönelik önlemler aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerinin Şubat ayı faturalarını ödeyememeleri durumunda hatlarının (cep telefonlarının) Mart ayı sonuna kadar kapanmayacağını üstelik hiçbir gecikme faizi uygulanmayacağını duyurdu.

Bununla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının aldığı karara göre 27 Mart tarihine kadar her bölgede hizmet verecek bir nöbetçi İletişim Merkezi olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, bu zor günlerde müşterilerinin yanında olduklarını ve iletişim ihtiyaçları için sürekli aksiyon aldıklarını söyledi. İletişimin temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, “Bu dönemde bunu daha da iyi gördük, tüm dünyayı buradan takip ediyor, bilgi ediniyor, yakınlarımızdan haber alıyoruz” dedi.

HATLAR KAPANMAYACAK, GECİKME FAİZİ UYGULANMAYACAK

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınının ülkede etkilerini gösterdiği andan itibaren gerek çalışanları gerekse müşterileri için hızlıca tedbir aldıklarını aktardı. İletişim anlamında da birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Küçüközdemir, “En önemlisi müşterilerimizin iletişiminin kesilmemesidir. Bu yüzden Şubat ayı faturasını belirli nedenden ötürü ödeyemeyen müşterimizin hattını kapatmıyor, gecikmeden dolayı faiz uygulamıyoruz” dedi.

Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Uygulamamız aynı zamanda Turkcell Ev İnterneti kullanan müşterilerimiz için de geçerlidir. 31 Mart tarihine kadar hiçbir Kuzey Kıbrıs Turkcell’linin cep telefonu veya interneti kapanmayacaktır. Bu zor dönemde birlik olup bu süreci önce ülkemiz ve tüm dünya olarak en erken zamanda atlatmamız en büyük dileğimizdir” dedi.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN HER BÖLGEYE NÖBETÇİ MAĞAZA

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, hükümet tarafından yürürlüğe konan önlemlerle birlikte mobil haberleşme sektöründe de önlemler alındığını hatırlattı.

Küçüközdemir, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının tebliği üzerine her bölgede bir Turkcell İletişim Merkezinin nöbetçi olacağını ve belirlenen 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi. Birçok işlemin online olarak “Cep Hesabım” uygulaması üzerinden yapılabildiğini belirten Küçüközdemir, sadece acil ihtiyaçlar için nöbetçi mağazaların hizmet verdiğini, Çağrı Merkezinin de aynı şekilde 7/24 çalışmaya devam ettiğini aktararak nöbetçi mağaza dahil tüm bilgilere kktcell.com üzerinden erişilebildiğini hatırlattı. Nöbetçi mağaza listesi için şu link paylaşıldı: bit.ly/NobetTiM