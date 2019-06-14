Kuyumcu soygununda gelişme: Bir kişi tutuklandı

Girne’de Senak Kuyumcu isimli işyerinde meydana gelen soygun olayında isminin baş harfleri Ş.Y olan bir şahıs tespit edildi. Zanlının soygun yaptıktan sonra Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçan İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor ile bağlantısı tespit edildi. Ş.Y’nin soyguncularla telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Zanlı ile ilgili soruşturma sürerken dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün tutuklama emri alınırken, soygun olayı ile bağının araştırıldığı ancak henüz kesin bir kanıt olmadığı belirtildi. (Evrim KAMALI)