Kundaklama: 250 Bin TL hasara yol açtı

Mağusa’da meydana gelen İnciraltı Resturant’ın kundaklama ve hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.A. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının ilk tespitlerde 250 Bin TL hasar yaptığını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ olayla ilgili bulguları aktardı. Saydağ, zanlı G.A.’nın 28 Mart 2020 tarihinde saat 05.35 raddelerinde Mağusa'da önceden garsonluk yaptığı ancak şu an çalışmadığı iş yerine gittiğini belitti. İşletmeciliğini Hasan Caner'in yaptığı İnciraltı Resturant isimli iş yerine giren zanlı, yanıcı bir madde ile ofis içerisinde kasten ve kanunsuz yangın başlattı, ilk tespitlerde 250 Bin TL hasara neden oldu.

Polis zanlının ayrıca ofis kasasından 300 Euro nakit para ile muhtelif alkollü içecekler ve evrakları sirkat ederek dükkândan ayrıldığını mahkemeye aktardı. Polis kamera kayıtlarından tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Gönüllü ifade verdi…

Polis kundaklanan iş yeri çevresinde yapılan aramada belediyeye ait çöp kutusu içerisinde söz konusu iş yerinden sirkat edildiği söylenen kıymetli evrakların ve muhtelif alkollü içecek şişelerinin çöp poşeti içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde kundaklama suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ve aranan emareler olduğunu belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

6 gün daha tutuklu

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.