Kültürün, kitabın, umudun ışığı

Işık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı “Onur Ödülleri” ile başladı. Teması “VazgeçME” olan Gençlik Merkezi Kızılbaş Kilisesi’ndeki fuarın açılış gecesine yoğun ilgi vardı. Fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a Sanat-Edebiyat Hizmet Ödülü verildi. Gecede iki toplumlu şarkılar söylendi; Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz sahneye çıktı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, çok sayıda sanatçı ve kitapsever fuarın ilk gecesine katıldı. Fuar, her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. 7 panel, 3 söyleşinin olduğu etkinlikte gençlere de söz hakkı verilecek. Etkinliklerin tümü saat 20.30’da başlayacak.