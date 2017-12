'Kudüs Zirvesi'nden TARİHİ ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası çağrı yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi başladı. Zirve'de BM'ye, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesi ve Kudüs-ü Şerif şehrinin yasal statüsünün teyit edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sonuç bildirgesinde, Doğu Kudüs'ü "Filistin Devleti'nin işgal altında başkenti" olarak tanıması ve dünyadaki bütün devletlere de bu yönde çağrı yapıldı.

ABD'nin Kudüs kararının ardından İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nın ardından nihai bir bildiri yayınlandı. Buna göre, nihai bildiride İslam ülkelerinin Doğu Kudüs'ü "Filistin Devleti'nin işgal altında başkenti" olarak tanıması ve dünyadaki bütün devletlere de bu yönde çağrı yapıldı.

Zirve'de BM'ye, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesi ve Kudüs-ü Şerif şehrinin yasal statüsünün teyit edilmesi çağrısında bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, saat 08.30’da Dışişleri Bakanları toplantısıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Toplantıda TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu.

Kral Selman: Doğu Kudüs Filistinliler için haktır

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum.

'KUDÜS KARARI MEDENİYETİMİZE İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR'

Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız. Amerika’nın Kudüs kararı, uluslararası hukuku çiğnemenin yanında, medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir.

'ABD, TÜM FANATİKLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ'

Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür.

Kudüs'ün mahremiyetini hiçe sayan kararları alanların Kudüs'ten alacakları çok dersler vardır.

'SAYIN PAPA'YA AKLI SELİM MUSEVİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum.

'KUDÜS KARARI MEDENİYETİMİZE İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR'

Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız. Amerika’nın Kudüs kararı, uluslararası hukuku çiğnemenin yanında, medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir.

'ABD, TÜM FANATİKLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ'

Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür.

Kudüs'ün mahremiyetini hiçe sayan kararları alanların Kudüs'ten alacakları çok dersler vardır.

'SAYIN PAPA'YA AKLI SELİM MUSEVİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kudüs’ün tüm inançlar için taşıdığı öneme saygı duyan Sayın Papa’ya, adil bir barış için gayret eden aklıselim sahibi Musevilere, tahkir edilseler de muhkem duruşlarından taviz vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır.

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.

'DAHA GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMALIYIZ'

Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi açısından şarttır. İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin diplomatik sahada tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir. İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'yi, attığı bu son derece yanlış, provakatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz.