Dijital dönüşüm yolunda müşterilerine uygulama ve hizmetleri sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber uygulaması UpCall ile ilgili açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, UpCall uygulaması ile akıllı telefondan arama deneyimini başka bir boyuta taşıdıklarını paylaştı. Bir arama ekranından çok daha fazlasını sunan UpCall ile kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu görmek, tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor. Bu sayede banka, restoran, resmi kurum, market ya da henüz telefonunu kaydetmediğiniz biri aradığında telefon ekranında anında kim tarafından arandığı görülebiliyor. Arayan kişi bilgisini anında ekrana taşıyan UpCall sayesinde telefon numarasına ulaşmak istenen bir kişinin ya da mekânın sadece ismini yazarak da numarasına kolayca erişerek aramak mümkün oluyor.

Küçüközdemir: “UpCall sayesinde tanımadığınız kişileri de aradıklarında görebiliyorsunuz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir UpCall uygulamasının Turkcell’den sonra Kuzey Kıbrıs’ta da kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçüközdemir, Upcall uygulaması ile mobil kullanıcılara farklı özelliklerde hizmet ve deneyim yaşatmayı amaçladıklarını aktararak “Yeni nesil akıllı rehber olarak tabir ettiğimiz UpCall ile arayan kişinin numarası sizin telefonunuzda kayıtlı olmasa bile arayan numaranın rehberde numarasının görülmesinin izinli olması durumunda kim olduğunu görebiliyorsunuz” dedi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “UpCall pek çok farklı içeriğe sahip. Dilerseniz aramalara konu ve fotoğraf ekleyebilme özelliği sayesinde aradığınız kişiye çağrıyla birlikte neden aradığınızın bilgisini de ulaştırabiliyorsunuz. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ayrıca Turkcell’liler UpCall ile aynı anda birden fazla kişiyi tek bir tıkla aramaya ekleyerek konuşabiliyor, yer veya kişi bilgisini yazarak bilmediği numaraları öğrenip arayabiliyor. Son dönemde yaşadığımız pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren Sağlık Bakanlığının 1102 Covid-19 Çağrı Merkezi hattı dâhil tüm acil numaralara bir tıkla ulaşarak arayabiliyor. Diğer özelliklerini de düşündüğümüzde yeni nesil birçok teknolojik ayrıcalık sunan UpCall, Kuzey Kıbrıs’ta arama deneyiminde yeni bir dönemi başlatmış oldu.”

Akıncı: “Müşterilerimize farklı deneyimler sunuyoruz”

Turkcell Dijital İletişim ve Reklam Direktörü Burak Akıncı da UpCall ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamasında şunları aktardı:

“UpCall uygulamasını Kuzey Kıbrıs Turkcell’le gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın akabinde adada da halkın hizmetine sunduk. Farklı içeriklerle farklı hizmetler sunan UpCall’un en beğenilen özelliği olan ‘rahatsız etme’ modu ile dilerseniz gelen çağrıların size ulaşmasını engelleyerek, uygulama içerisinden o sırada kimin aradığını görebiliyorsunuz. UpCall uygulamasının Kıbrıs’ta kullanımı bizleri ayrıca mutlu ediyor.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada UpCall uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye https://www.kktcell.com/servisler/upcall linki üzerinden erişilebileceği belirtildi.