Küçük kazalar ciddi operasyonlar

KOPAN TENDONLAR… Evde geçirdiği küçük bir kaza sonucu elindeki kesiyi dikkate almayan 29 yaşındaki genç acıyı 4 gün sonra hissetti... Kopan tendonları ameliyatla bağlanacak olan genç büyük bir tedirginlikle ameliyat olmayı kabul etti…

BU VAKALAR CİDDİYE ALINMALI… Tendon kesilerinde, özellikle fleksor tendon kesilerinde parmağın eskisi gibi hareket edememesi veya tedavi sürecinin aylarca sürüp seri operasyonlara ihtiyaç duyulma ihtimali çok yüksektir.

Devrim DEMİR

YENİDÜZEN, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ameliyathane kapılarını aralamaya devam ediyor.

Ortalama her hafta beklenmeyen saatlerde ‘Acil’ olarak gelen el yaralanması, trafik kazaları ve yanık hastalarla acil ameliyatlara giren bir bölüm Plastik Cerrahisi.

Poliklinik sayısı yüksek olan Plastik Cerrahi bölümünde, 2 Plastik Cerrahı ve bir asistan görev yaparken, nöbet sayıları çok fazla olan doktorlar, ‘Acil vakalar’ için hep hazır bekliyor.

Ameliyat Günlükleri Yazı Dizimizde bu kez bir buçuk saat süren 29 yaşındaki Gagan Gurdial isimli hastanın ameliyatını saniye saniye izledik.

Gagan’ın hikâyesi basit görünse de gecikmiş olsaydı, parmaklarını kullanma özelliğini kaybedecekti. Evde temizlik yaptığı esnada kırılan cam ile parmağını kesen, Gurdial durumu çok önemsemedi.

Parmaklarını oynatmamaya başlayınca, hastaneye 4 gün sonra başvuran Gurdial, ‘Tendon’ kesisi olduğu için ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Kesi olaylarının aslında ciddiye alınması gerektiğini, bu küçük kazanın ardından öğrenmiş olduk.

‘Tendon’ parmak hareketlerimizin sağlanmasını sağlayan olmazsa olmaz yapılardır ve kendilerine has çok özel bir hareket sistemleri vardır.

İp şeklinde olan bu yapıların bir ucu kasta, diğer ucu ise hareket ettirilmesi gereken yere bağlıdır.

İş kazası, cama yumruk atma, bıçak kesisi gibi yaralanmalar sonucu tendonlarda kesi oluşabilir bu kesiye bağlı olarak el parmaklarını hareket ettirmeme durumu oluşur.

İzlediğimiz ameliyatta, cam kesisi sonucu el parmaklarının tendonları kopan hasta bir buçuk saat süren bir operasyon geçirdi.

Hasta doktoru tarafından bilgilendirildi

28 yıllık alanında uzman Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Doktoru Kenan Arifoğlu, ameliyat için hazırlanan hastasına kısa kısa bilgiler verdi.

Sabah saatlerinde ameliyat için hazırlıklar yapılırken, Arifoğlu’da hastası ile yapacağı operasyon hakkında bilgi verdi.

İşlemler için ameliyathane de hasta da hazır

29 yaşındaki genç, görevliler tarafından ameliyathaneye alındı. Lokal anestezi olacak hasta için gerekli her şey ameliyathanede hazır edildi.

Bir buçuk saat sürecek olan operasyona 1 Doktor, 1 asistan, 1 hemşire ve anestezi uzmanı katıldı.

Hasta ameliyat masasına alınırken, hemşire ve asistan da ameliyat edilecek eli ilaçlama için gerekli malzemeleri hazırladı.

İlk kez tanıklık edeceğimiz bu ameliyat için ben ve görüntüleri alacak olan Burçin Aybars da ameliyat ortamına uygun giyindikten sonra heyecanla beklemeye başladık.

Hasta biraz tedirgin, Arifoğlu’nun ilgisi onun gerginliğini unutturuyor

Doktor Kenan Arifoğlu çok neşeli ve pozitif bir doktor. İşine karşı duyarlılığını hastalarına da yansıtmayı başarıyor. Ameliyathanede hem bizi bilgilendirirken, bir yandan da gergin olan hastasını rahatlatma derdinde.

Hastası ameliyata hazırlanırken, onun pozitif düşünmesi için sürekli neşeli yaklaşımı ile dikkat çeken Arifoğlu, “Hayatın güzel olması için bir şeyler katmalıyız, zamanı iyi değerlendirmek lazım” sözleri ile işinin başına geçiyor.

Sohbet ederek kopan tendonları bağladı

“‘Tendon’ kesilerinin tek mutlak tedavisi kesik tendonun cerrahi olarak onarımıdır” sözlerini kullanan Arifoğlu, operasyon için artık hazır.

Arifoğlu işine odaklanırken, bir yandan da bu ameliyattaki püf noktanın cerrahi onarımının yaklaşık olarak ilk hafta içinde yapılması gerektiğine değiniyor.

Belirtilen sürede bu onarım yapılmadığı takdirde, kesik tendonlarda serbest kalmaya bağlı kısalma olabilmekte ve cerrahi onarım esnasında bu kısalmaya bağlı olarak bağlar yeniden bir araya getirilemeyebilir.

Tendon cerrahisi beceri isteyen, basit gözüken ancak tendonların genel yapısından dolayı sonuçların olumsuz olma( parmaklarda fonksiyon kaybı ) ihtimalinin yüksek olduğu ameliyat tipleridir.

Bir yandan bilgi veren Arifoğlu, büyük bir titizlikle kopan tendonları bağlayarak hastanın elini yeniden kullanabilme özelliğine kavuşturdu.

Ameliyatın ardından da uzun bir süre hasta elini özenle korumalıdır.

Tendon Kesisinde Neden Fonksiyon Kaybı Olabiliyor?

Tendon kesilerinde, özellikle fleksor tendon kesilerinde parmağın eskisi gibi hareket edememesi veya tedavi sürecinin aylarca sürüp seri operasyonlara ihtiyaç duyulma ihtimali çok yüksektir.

Tendonları özel soğan zarı gibi zarları mevcuttur ve bu zarlar etraf doku yapışmalarını önler ki bu sayede kolayca hareketini gerçekleştirebilirler.

Tendonların kesildiği bölgelerde zar bütünlüğü bozulur ayrıca mikroskobik olarak tendonun iç yüzeyindeki dokularda çevre dokuyla temas haline geçer.

Bir buçuk saatlik başarılı operasyon sonucu hasta servisine alınırken, Doktor Kenan Arifoğlu Plastik cerrahi Bölümü ile ilgili YENİDÜZEN’e birçok bilgi verdi.

Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Doktoru Kenan Arifoğlu:

“Haftada 6 ameliyat yapıyoruz”

Doktor Kenan Arifoğlu, Plastik Cerrah bölümünün yoğun bir bölüm olduğuna değinerek, haftanın 5 günü poliklinik günleri olduğunu günde 80 hasta baktıklarını kaydetti. Arifoğlu, hastanın 5 günü ameliyat günleri olduğunu 3 gün genel anestezi, 2 gün küçük müdahale yaptıklarını haftada en az rutin olarak 6 ameliyat gerçekleştirdiklerini anlattı.

Arifoğlu: Bu serviste sevk yapılmıyor

Arifoğlu, sefvislerinde sevk yapılmadığını tüm ameliyatların hastane bünyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Servis dışında hastalarının da mevcut olduğunu ifade eden Arifoğlu, serviste yüzde yüz doluluk olduğunu ortalama her hafta acil beklenmeyen saatlerde 10’a yakın acil vakanın geldiğine değindi.

“Sayımız az, acil durumda elimizdekini bırakıp hastaya gidebiliriz“

160 hastalarının dışında yoğun bir poliklinik hasta sayısı olan bu serviste doktor eksikliği özellikle acil durumlarda kendini hissettirmekte. 30 günde iki doktor 15 gün nöbet düştüğünü kaydeden Arifoğlu, “Her gün beklenmeyen saatlerde acil vakalar gelebiliyor. Sayı az olduğu için acil vaka geldiği an elimizdeki hastayı bırakıp, daha acil olana koşuyoruz” dedi.

Hastalar ne dedi?

Gagan Gurdial: “Yabancı olmama rağmen benimle çok ilgilendiler”

Evinde geçirdiği kazanın ardından ameliyat için hastaneye yatan 29 yaşındaki Hindistan vatandaşı Gagan Gurdial YENİDÜZEN’e konuştu. Evde temizlik yaptığı esnada, camın elini kesmesini çok önemsemediğini anlatan Gurdial, “kazanın üstünden 4 gün geçince parmaklarımda hislerin kaybolduğunu fark ettim. Canım çok yanıyordu ve hemen hastaneye başvurdum. Doktorum tendon bağlarının koptuğunu ve hemen ameliyat olmam gerektiğini anlattı. Yabancı olmama rağmen, buradaki hemşire ve doktorlar benimle ilgilendi. Biraz tedirginim ama parmağımı kaybetmek istemiyorum bu ameliyatı olmak zorundayım. Beni ameliyat yapacak olan doktorun ilgisi ve yakınlığı korkumu yenmemi sağladı. Herkese teşekkür ederim. “

Kılıç: Taburcu aşamasında

Serviste taburcu aşamasında olan bir diğer hasta ise 30 yaşındaki kadın Oya Kılıç. Ev kazası sonucu sol kolunda ciddi yanıklarla hastaneye bir gün gecikmeli gelen genç kadın için yapılan müdahale kolundaki yanıkların erken toparlanmasını sağladı. Pansumanlarına evde de devam edebilecek duruma gelen Oya Kılıç, tedavilerinin tamamlanması ile taburcu aşamasına geldi.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS