Vakıflar İdaresi'ne bağlı İyilik Gönüllüleri büyük bir kalabalıkla doğa sevgisini gösterdi, örnek oldu. Girne Boğazı Piknik Alanı’nda 250’ye yakın gönüllü temizlik yaptı. Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter de gönüllüleri yalnız bırakmadı. Piknik alanındaki kirlilik tam bir utanç manzarası olarak dikkat çekerek, çocuklar ve gençler, sorumsuz kalabalıklardan geriye kalan çöpleri topladı.

“Küçük Bir Adım Kıbrıs’ı Korur” sloganı ile yapılan etkinlikte, “Geleceğin İçin çevreyi, havayı, yaşamı koru” mesajı verildi.

“Doğaya daha saygılı bir toplum oluşmasında gelecek nesillere bırakılacak en güzel hediyenin çevreyi ve doğayı korumadan geçtiği düşüncesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri olarak Boğaz Piknik alanında çevre temizliği yaptık” diyen gönüllüler, temizliğin ardından piknik de yaptı.

Prof. Dr. İbrahim Benter yaptığı açıklamada, çocuklarımızın güzel işler yaparak, hayata iyilik sunan liderler olarak yetiştiğini, bunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.