KTİHV Başkanı Deniz Düzgün oldu

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) yeni mütevelli heyeti belirlendi.

Vakıf’tan verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı yeni başkanı Deniz Düzgün olurken, mütevelli heyeti şu isimlerden oluştu;

“ Özge Uğraşın, Erman Dolmacı, Emel Bodnar, Semen Saygun, Yetin Arslan, Ali Dayıoğlu, Hülya Sönmez, Yalkın Süreç.”

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, gönüllü olarak çalışabilecek takım arkadaşları aradığını da duyurarak, başvurular için Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın facebook sayfasından mesaj olarak gönderilen CV’lerin değerlendirileceği kaydedildi.