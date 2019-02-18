KTGBİ ‘Gençlik Buluşması’ düzenliyor

KIBRIS Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), 22 Şubat Cuma akşamı Londra’daki gençleri bir araya getiriyor.

KTGBİ, 22 Şubat Cuma akşamı saat 19.30’da ‘Gençlik Buluşması’ düzenliyor.

KTGBİ Başkan Yardımcısı ve Sosyal Aktivite Sorumlusu Bayram Çubuk, 22 Şubat’ta gençlerin tek çatı altında bir araya gelip tanışma ortamı yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında şöyle bilgi verdi:

“İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedefliyoruz.

22 Şubat Cuma akşamı gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm gençlerimiz davetlidir. Gençler olarak bir araya gelip eğlenmenin vakti geldi. Cuma akşamı hep birlikte eğlenip güçlü bir ses oluşturacağız. 22 Şubat’ta kimseye söz vermeyin. Tüm gençlerimizi bekliyoruz”.

22 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlikte, açık büfe, eğlence ve müzik olacağı açıklandı.

‘Gençlik Buluşması’ 22 Şubat saat 19.30’da, 630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.