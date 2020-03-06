BTHK, Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu yayımlandı; Sektörün 2018 yılından 2019 yılına dek geçen 1 yılık süreçte 80 Milyon TL net gelir artışı gösterdiği belirtilirken, 6 yılda 225 Milyon TL büyüdüğü kayıtlarda yer aldı.

Fehime ALASYA

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Elektronik Haberleşme sektörünün 2019 yılının verilerini içeren raporu yayımlandı, sektörün 2018 yılından 2019 yılına dek geçen 1 yılık süreçte 80 Milyon TL net gelir artışı gösterdiği açıklandı.

Sektör gelirlerinin bir yılda net %12 artış ile 409,3 Milyon TL’den 489,1 Milyon TL’ye çıktığı belirtildi. Artıştaki en büyük pay mobil haberleşmede yaşanırken, sabit haberleşme ve internet kullanımının da arttığı gözlemlendi.

BTHK Verilerine yansıyan rakamlarda son 6 yıl içinde ise elektronik haberleşme sektöründe 255 Milyon TL büyüme gerçekleştiği belirtildi.

Pazar payının kullanım oranından, faturalı-faturasız hat kullanımı, konuşulan dakikaların yönü, ülkedeki baz istasyonu sayısı ile öğrenciler ve yabancı iş gücünün telefon trafiğindeki etkisine dek pek çok ayrıntıya raporda yer verildi.

BTHK RAPORUNDAKİ VERİLERE YANSIYAN ÇARPICI DETAYLAR: Cepten internet kullanma geriledi, bilgisayardan internet kullanma arttı,

Mobil kullanımı arttı, sabit haberleşme düştü,

Sektördeki en büyük gelir artışı 489,1 Milyon TL ile mobil (ses ile haberleşme) haberleşmede yaşandı,

Son 6 yıl içinde ise elektronik haberleşme sektöründe 255 Milyon TL büyüme gerçekleşti,

Raporun 2019- 4. Çeyreği dönemi itibariyle kayıtlı abone sayısına göre Turkcell %60, Telsim %40 Pazar payına sahip,

Faturalı hat kullanımı arttı, ön ödemeli (kontörlü) düştü, 491 bin 712 kullanıcı faturalı, 199 bin 366 kullanıcı ise ön ödemeli,

En çok giden arama şebeke içine, en az sabit operatöre,

Üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkmenistan, en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya oldu

ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkmenistan, en fazla çağrı ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya oldu 2013 yılından bu yana ülkedeki baz istasyonu sayısı 521’den 708’e çıkartıldı, istasyonların bölgelere göre dağılımında Girne ve Lefkoşa başı çekti.

Telefonda konuşma ve cepten internet kullanma geriledi, bilgisayardan internet kullanma arttı

2018 yılında en fazla kullanılan mobil haberleşme kullanıcı sağlayıcısının ‘Mobil ses’ adı altında telefonda konuşmak başta gelirken, bunu ‘cepten internet’ kullanıcıları takip etti.

2018 yılında Mobil ses kullanıcılarında 489 bin 361 aktif abone varken, bu sayı 2019’da 447 bin 246’ya geriledi.

Kayıtlı abone sayısının ise söz konusu sürede 616 bin 550’den 578 bin 110’a düştüğü görüldü.

Cepten internet kullanan abonelerin sayısında da benzer oranda düşüş yaşandı.

2018 yılında 354 bin 978 abone cep telefonundan internet kullanırken, bu rakam 2018 yılında 351 bin 387’ye düştü.

Telefonda konuşan ve cepten internet kullanan abone sayılarının düşmesine karşın ise bilgisayardan internet kullanan abone sayısının arttığı görüldü. Buna göre 2018 yılında 5 bin 662 abone bilgisayardan internet kullanırken bu sayı 2019 yılında 6 bin 622 oldu.

Mobil kullanımı arttı, sabit haberleşme düştü

Mobil haberleşmede aktif kullanıcı sayısı 2018’de 34 bin 646 aboneden oluşurken, bu sayı 2019 yılında 37 bin 352’ye çıktı.

Cep telefonundan cep telefonun kullanılan abone sayısının artmasına karşın sabit haberleşmedeki kullanıcı sayısı bu bir yıllık sürede geriledi.

2018’de 85 bin 185 olan sabit haberleşmedeki kullanıcı sayısı 2019 yılında 82 bin 882 kişiye geriledi.

Wireless kullanıcı sayısının bir yılda 79 bin aboneden 91 bin aboneye çıktığı da verilerde yer aldı.

En büyük gelir artışı 489,1 Milyon TL ile mobil haberleşmede

Elektronik haberleşmedeki sektör gelirleri yüzde 12 ila yüzde 40 arasında artış gösterdi. Artıştaki en büyük pay 489,1 Milyon TL ile mobil haberleşmede yaşandı.

2018’de elektronik haberleşme sektör gelirleri 409,3 Milyon TL iken, 2019 yılında bu rakam yüzde 12 artış ile 489,1 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabit haberleşmede ise bu gelirler %30 artarak, 276 Milyon TL’den 310 Milyon TL’ye çıktı.

Sabit Genişbant İnternet yani Wireless kullanımında ise yüzde 40 artış ile 53 Milyon TL olan gelir, 68 Milyon TL’ye çıktı.

Net 6 yılda 255 Milyon TL büyüme

Verilere yansıyan rakamlarda son 6 yıl içinde ise elektronik haberleşme sektöründe 255 Milyon TL büyüme gerçekleştiği belirtildi.

2013 yılında 234 Milyon TL olan yıllık net satış geliri 2019 yılında 489 Milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Buna göre yıllara oranla son 6 yıllık rakamlar ise şöyle açıklandı:

2013’te 234 Milyon, 2014’te 276 Milyon, 2015’te 283 Milyon, 2016’da 306 Milyon, 2017’de 355 Milyon, 2018’de 409 Milyon, 2019’da ise 489 Milyon TL net satış geliri elde edildi.

Pazarın fazlası Turkcell’de…

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Pazar payına en çok Turkcell’in sahip olmasıydı. Mobil haberleşme sektöründe Turkcell ve Telsim olarak yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunduğu belirtilirken, 2019 yılı 4. Çeyreği dönemi itibariyle kayıtlı abone sayısına göre Turkcell’in %60, Telsim’in ise %40 Pazar payına sahip olduğu belirtildi.

Abonelerin akıllı cihaz kullanımındaki oran ise gün be gün artmaya devam ediyor. 2018 yılında %66 olan akıllı cihaz kullanım oranı geçtiğimiz yıl % 68’e çıktı.

Faturalı hat kullanımı arttı, ön ödemeli (kontörlü) düştü

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da ön ödemeli (kontörlü) ve faturalı mobil aboneleri içinde faturalıların ağırlıkta oluşuydu.

491 bin 712 kullanıcının faturalı, 199 bin 366 kullanıcının ise ön ödemeli mobil abonesi olduğu kayıtlara geçti.

Yıllar içinde dağılan bu kullanımda faturalı hat kullanıcılarında %2,4 oranında artış olurken, kontörlü hat kullanıcılarında ise bu sürede yüzde 8,4 düşüş oldu.

Bu durumu bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemiz arasında kıyaslayan verilerde ise oranların örtüştüğü gözlemlendi.

En çok giden arama şebeke içine, en az sabit operatöre

Mobil trafik dağılımında ise her iki yıldaki zaman dilimlerinin tümünde şebeke içi giden aramalar yaklaşık üç katı farkla başı çekti. Bunu sırasıyla diğer operatör, yurtdışı görüşmeler ve en son da sabit operatör takip etti.

Öğrenciler ve yabancı iş gücünün telefon trafiğindeki etkisi

Raporda, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere de yer verildi. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Türkmenistan olurken, ülkemizdeki mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkelerin ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralandığı görüldü.

Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Baz istasyonu sayısı 521’den 708’e çıkartıldı

Raporda yer alan bir diğer ayrıntı da sağlıktaki olumsuz olduğu iddia edilen etkileriyle gündeme gelen baz istasyonları oldu.

2013 yılından bu yana ülkedeki baz istasyonu sayısı 521’den 708’e çıkartıldı.

İstasyonların bölgelere göre dağılımında ise Girne ve Lefkoşa başı çekti. Buna göre Girne’de 227, Lefkoşa’da 224, Mağusa’da 123, İskele’de 76 ve Güzelyurt’ta 58 baz istasyonu başı çekti.