“Koronavirüs yok ama tedbirli olmalıyız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Lefkoşa’da karantinaya alınan hastada COVID-19 testinin negatif çıkmasına rağmen tehlikeye karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Çin Gribi olarak da anılan hastalığa henüz ülkemizde rastlanmazken, bir şüphe üzerine ileri tetkik yapılan hastanın durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

İlgili hastayla ilgili “Test sonucu negatif yani koronavirüs yok” diyen Dr. Özlem Gürkut, şu açıklamayı yaptı:

Ülkemize ve insanımıza güvenmeliyiz. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltmek için bilimi rehber almalı, eleştiri ve işbirliğine açık olmalıyız.

COVID-19 tehlikesi tüm dünya gibi bizim için de geçmiş değildir. Önemli olan bilimsel verilere dayalı önlemleri artırmak, uygulamak ve yine de hazırlıklı olmaktır.

Hastamızın COVID-19 testinin negatif çıkmasına yani bu virüse rastlanmamış olmasına en çok sevinenlerdenim. Bu süreçte durumun aydınlanması için, hastamızın tedavisi için herkes panik yaşarken canla başla çalışan sağlık ekibine de çok ama çok teşekkür ederim.

Bugünden itibaren her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu bilmeli, gereken önlemleri almalıyız.

Hepimize geçmiş olsun.