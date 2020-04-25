Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 200 bini aştı

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 200 bin 698 kişi, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 865 bini geçti.

En fazla vaka, 924 binin üzerinde kişide test sonucu pozitif çıkan ABD'de. ABD'nin ardından salgının en kötü etkilediği yer Avrupa oldu. İspanya'da 223 bin 700, İtalya'da 195 bin 300, Fransa'da 159 bin 900, Almanya'da 155 bin 400 ve İngiltere'de 149 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Türkiye de bu ülkelerden sonra en fazla vaka tespit edilen 7. ülke oldu. Cumartesi günü itibarıyla 107 binin üzerinde vaka var.

En fazla can kaybı da ABD'de görüldü. 320 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkede 52 bin 782 kişi, Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 200 bin 698 kişi, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 865 bini geçti.

En fazla vaka, 924 binin üzerinde kişide test sonucu pozitif çıkan ABD'de. ABD'nin ardından salgının en kötü etkilediği yer Avrupa oldu. İspanya'da 223 bin 700, İtalya'da 195 bin 300, Fransa'da 159 bin 900, Almanya'da 155 bin 400 ve İngiltere'de 149 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Türkiye de bu ülkelerden sonra en fazla vaka tespit edilen 7. ülke oldu. Cumartesi günü itibarıyla 107 binin üzerinde vaka var.

En fazla can kaybı da ABD'de görüldü. 320 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkede 52 bin 782 kişi, Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.