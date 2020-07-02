Köpeğe cinsel istismarda bulunan adam yakalandı

Geçtiğimiz gün Mağusa'da bir köpeğe cinsel istismarda bulunan adam, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği'nin çabası sonucunda yakalandı.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle.

"Geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da sapık bir kişi 06:30 sıralarında sokak ortasında bir köpeğe cinsel istismarda bulunmuştu! Bir restoranın kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde bilgimize gelen konu Polise bildirilmişti.

Günlerdir yakalanmasını bekledik ve daha fazla dayanamayıp bugün ekip arkadaşlarımız ile Mağusa'ya gittik. Kamera kayıtlarını izleyip daha yakından resmini elde edince sora sora bu sapığı bulduk ve adresini Polise bildirdik. Polis adamı tutukladı.

Şimdi sıra bu adamın en ağır cezayla yargılanmasını sağlamak!!!

Ceza Yasasının 175. Maddesine göre; bir hayvanla cinsi münasebette bulunan herhangi bir kişi ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir."