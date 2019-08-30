Koopbank ve Vakıflar aylardır yönetimsiz

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop Bank) ve Vakıflar Bankası halen yönetimsiz…

Her iki banka yönetimine atanan isimler tartışmalara sahne olurken, atanan isimlerin Merkez Bankası’ndan onayı bekleniyor.

Vakıflar Bankası Yönetimi için sunulan isimlerden ‘ortaokul terk’ olan kişi Merkez Bankası değerlendirmesinden onay alamamış, ‘5 farklı sabıkası’ bulunan diğer isim ise incelenmeye alınmıştı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide bu ismin hafta başında Merkez Bankası’ndan onay aldığı öğrenildi.

‘Ortaokul terk’ olduğu için, Merkez Bankası’ndan onay almayan ve Vakıflar Bankası yönetimine atanamayan kişinin yerine Bakanlar Kurulu’na yeni bir isim sunulması bekleniyor. YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre ise konuşulan bu isimlerin başında Resmiye Canltay’ın oğlu Derviş Canaltay geliyor.

Hatırlanacağı üzere; hükümetin Vakıflar Bankası yönetim kuruluna atadığı isimlerden birinin “atama dosyası”nda eğitime dair ortaokul ikinci sınıf düzeyinden okuldan ayrıldığı, ortaokul terk olduğu yer alırken, bir diğer üyenin ise ‘Sabıka Kaydı’ listesinin kabarık olması dikkat çekmişti.

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Hükümeti’nin resmi gazetede yayımlayarak Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na atadığı iki üye ise Merkez Bankası’ndan onay almamıştı.

Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’na atanan isimlerden biri Merkez Bankası’ndan geri dönerken, bir diğer isim için de değerlendirmenin sürdüğü öğrenilmişti.

Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu atanmasında Temmuz ayından beridir yaşanan sıkıntı hala çözüm beklerken, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop Bank) da benzer bir süreç içerisinde…

‘Sabıkalı’ atamaya, Merkez Bankası’ndan onay: Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop Bank) halen yönetim ataması beklerken, Vakıflar Bankası’nda ise ‘5 farklı sabıkası’ bulunan ve Merkez Bankası tarafından değerlendirmeye alınan ismin hafta başı ONAYLANDIĞI öğrenildi.

Derviş Canaltay konuşuluyor

‘Ortaokul terk’ olduğu için, Merkez Bankası’ndan onay almayan ve Vakıflar Bankası yönetimine atanamayan kişinin yerine Bakanlar Kurulu’ndan başka bir isim sunulması bekleniyor. YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre ise konuşulan bu isimlerin başında Resmiye Canltay’ın oğlu Derviş Canaltay geliyor.

Ayrıca, Derviş Canaltay’ın dah önceden de Koop Bank’a atanmasının gündeme geldiği ve kabul görmediği de iddia ediliyor.

Vakıflar Bankası Yönetimi için sunulan isimlerden ‘ortaokul terk’ olan kişi Merkez Bankası değerlendirmesinden onay alamamış, 5 farklı sabıkası bulunan diğer isim ise incelenmeye alınmıştı.

Bazı isimler gündemde…

İki buçuk aydır yöneticisiz olan Koop Bank ise her geçen gün biriken işlerle birlikte hala görevlendirme bekliyor. YENİDÜZEN’in üst düzey kaynaklardan elde ettiği bilgide;

Mukayyitliğin 4 isim belirlediği ve dördünü de atadığı, evrakların Merkez Bankası’na gönderilmek üzere hazırlandığı ifade ediliyor.

Atanması beklenen isimler ise Şerife Kanay, Hüseyin Çavuş Kelle, Fatma Kınış ve Mustafa Akyön olarak konuşuluyor. Söz konusu isimler arasında Hüseyin Çavuş Kelle’nin Kayyum atama kriterlerine uymadığı, buna karşın Merkez Bankası yasasına uyduğu kaydedilirken, Kelle’nin üniversite mezunu olmadığı konuşuluyor.





KOOP- SEN Başkanı Mehmetali Güröz:

“Biriken birçok iş, onay bekleyen krediler var…”

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, bankanın iki buçuk aydır yönetim ataması beklediğini belirterek, birçok işin biriktiğini kaydetti.

Güröz, birilerinin göreve atanması durumunda dahi resmi olarak göreve başlamasının bir ayı bulacağı ön görüsünde bulunarak, durumun aciliyetine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Güröz özetle şunları ifade etti: “Uzun zamandır yönetim atanmadı, biriken birçok iş, onay bekleyen krediler, yapılmayı bekleyen işler var. Bugün birilerinin atanması durumunda resmen işe başlamaları bir aylık süre alır, bu da çok uzun bir zamandır. Zaten iki aydır atanmalarını bekliyoruz. Banka 2 buçuk aydır yöneticisizdir bu da işlerin birikmesi demektir. En erken zamanda yöneticilerin atanması gerek. Buna acil ihtiyaç duyuluyor.”

Neler yaşanmıştı?

Yeni hükümet oluşumuna göre UBP kanadından 3, HP kanadından ise 2 kişi, Vakıflar Yönetim Kurulu’na atanacak.

Hatırlanacağı üzere; hükümetin Vakıflar Bankası yönetim kuruluna atadığı isimlerden birinin “atama dosyası”nda eğitime dair ortaokul ikinci sınıf düzeyinden okuldan ayrıldığı, ortaokul terk olduğu yer alırken, bir diğer üyenin ise ‘Sabıka Kaydı’ listesinin kabarık olması dikkat çekmişti.

Banka sicilinde rahatsızlık, kavga, kanunsuz toplulukta yer almak, tecavüzi alet taşımak ve ciddi darp gibi suçlar yer alıyordu.

Bu özelliklere sahip söz konusu isimler konusunda Bakanlar Kurulu’nda uzlaşıya varılmış, Resmi Gazete’de yayınlanarak bankaya atanmış, fakat Merkez Bankası’ndan ise “onay” alamamıştı.

Alel acele atama yapılmıştı…

Tüm bunların gölgesinde, protokolde olan ara başlıklar arasında “Banka yönetimlerinin profesyonelleşmesi…” yönünde bir maddenin de yer almasına rağmen, protokol imzalanmazdan iki hafta önce Vakıflar Bank’a söz konusu isimler üzerinden atama yapılması eleştirilere neden olmuştu.