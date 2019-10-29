Komşuya ‘bıçak çekti, tehdit etti’ iddiası

Şiddet tehdidi ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan E.T bugün mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Alibaba, zanlının ilk etapta 10 Ekim’de komşusu M.A.’yı bıçak çekip, seni öldürürüm diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Polis, karakolda ifade veren zanlının söz konusu suçlamayı reddettiğini ancak 15-20.10.2019 tarihleri, 22.00-19.00 saatleri arasında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girip işyeri içerisinde muhafaza edilen 300 TL madeni parayı çaldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlı hakkında her iki mesele ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden Alibaba, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.