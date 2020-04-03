Kolan’da ‘ön muayene çadırı’

Sağlık Bakanlığı Kolan Hastanesi girişinde ön muayene çadırı kurulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı koordinasyonu ile Kolan Hastanesi girişinde ön muayene çadırı kuruluyor.

Ateş ve öksürük gibi şikayeti olan hastalar bu çadırda muayene edilerek hastaya ilk müdahale kurulan çadırda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, böylelikle enfeksiyon bulaştırma riski taşıyan hastaların genel hastane içine alınmadan diğer hastalardan izole edilmesi ve daha güvenli bir ortamda muayenelerinin sağlanacağı belirtildi.