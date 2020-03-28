'Kolan'a kamulaştırma, Nalbantoğlu'na karantina'

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tamamen ‘Karantina Merkezi’ olarak Pazartesi itibariyle uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Çaygür, bugün yapılan toplantıda devlet hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarının görev ve çalışma saatlerinin belirlendiğini, Kolan Hastanesi’nin ise bir süreliğine kiralanarak kamulaştırıldığını ifade etti.

Karantina Merkezinin Pazartesi itibariyle tamamen hazır olacağını belirten Çaygür, tüm ilçe ve köylerdeki hastane/sağlık ocaklarının hala kullanımda olduğunu, Lefkoşa’da sakinlerin ise Kolan Hastanesi’ne başvurabileceğini ifade etti.