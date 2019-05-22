Koalisyon Protokolü imzalandı

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi Meclis’te hükümet protokolüne imza koydu. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın yanı sıra iki parti milletvekillerinin de protokolün imzalanması sırasında hazır bulundu.

Meclis Mavi Salon'daki imza töreninde protokolün özeti UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından okundu.

Kıbrıs konusu bağlamında da gayet mutlu olduğunu söyleyen Tatar, bu konuda Özersay’a güvendiğini, Dış İşleri Bakanlığı görevini laiki ile yapacağına inancının da tam olduğunu ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay ise, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar düşünüldüğünde ve Ersin Tatar’ın da bu alandaki tecrübeleri dikkate alındığında bu konuda Tatar’a güvendiklerini vurguladı.

Koalisyon protokolünün içeriğinin de kısa süre içerisinde basınla paylaşılacağı açıklandı.

Özersay 'dengeli' protokol vurgusu yaparken, Tatar'a 'uyuma' işaret etti.