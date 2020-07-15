KKTC Covid 19 Raporu ulaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan 23 Mayıs'tan beri beklediği KKTC Covid 19 Raporu'nun dün mesai bitiminde Cumhurbaşkanlığına ulaştırıldığını açıkladı

Raporun ön değerlendirmesi Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerince yapıldıktan sonra bugün Komite eş-başkanı tarafından Kıbrıslı Rum muhatabı ile Birleşmiş Milletler’in komiteden sorumlu görevlisine iletildi.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin önümüzdeki Salı sabahı yapacağı ortak toplantısı öncesinde Raporun detaylı değerlendirmesi için yarın 14.30’da Komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri Cumhurbaşkanlığında toplanacak. Toplantıya ilgili raporu hazırlayan uzmanlar da davet edildi.