Kızılyürek’in “Ulus Kaçağı” tanıtılıyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi, akademisyen, araştırmacı, yazar Niyazi Kızılyürek’in “Ulus Kaçağı” adını verdiği yeni kitabı, bu akşam Akıncılar’da düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.

Akıncılar Belediyesi’nde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte sanatçı Arda Gündüz, Cem Karaca şarkıları ve Nazım Hikmet şiirleri de yer alacak.

Kızılyürek, anı kitabı olan Ulus Kaçağı’nı çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Akıncılar (Lurucina) köyünde ve şimdi belediye binası olan ilkokulunda tanıtacak.